Israel urge a Países Bajos a tomar medidas para combatir "epidemia de antisemitismo"

"¿Dónde tendrá lugar el próximo ataque? El Gobierno neerlandés debe hacer mucho más para combatir el antisemitismo", denunció el ministerio en un mensaje publicado en su cuenta de X.

La noche del viernes la policía y los bomberos acudieron a una escuela judía situada al sur de la capital neerlandesa, Ámsterdam, donde se produjo una explosión seguida de un incendio que causó daños leves al exterior del edificio.

Según las autoridades, las cámaras de vigilancia grabaron a una persona colocando y detonando el explosivo en el muro exterior de la escuela. Este ataque se suma a una explosión frente a una sinagoga de Róterdam, ocurrida el jueves.

Así, para Israel, en los Países Bajos se está viviendo "una epidemia de antisemitismo" tras registrarse estos recientes episodios que llegan en medio de la guerra que el Gobierno de Benjamín Netanyahu mantiene contra Irán y contra Líbano, al tiempo que su asedio en la Franja de Gaza continúa.

"En los Países Bajos, una epidemia de antisemitismo está haciendo estragos. Pudimos comprobar su alcance en el pogromo contra los israelíes en Ámsterdam en noviembre de 2024. En el ataque a la sinagoga de Rotterdam hace dos días", dice la nota.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En noviembre de 2024, estallaron enfrentamientos entre manifestantes contra la guerra en Gaza y un grupo de hinchas del club de fútbol israelí Maccabi Tel Aviv, que acudieron a la capital neerlandesa para un partido contra el Ajax.

Por su parte, el primer ministro neerlandés, Rob Jetten, calificó el ataque contra la escuela judía de "terrible" y dijo que iniciaría conversaciones con la comunidad judía. "Deben sentirse siempre seguros en nuestro país", recalcó.