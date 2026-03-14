Joaquín del Paso, Biznaga de Oro en Málaga: "La película trasciende fronteras"

"No esperábamos nada. Llegamos aquí solo con la alegría de poder compartir la película en su segundo festival después de su estreno. La película es nueva para nosotros porque no ha tenido mucho contacto con el público, y tenía curiosidad por saber cómo la iban a recibir los españoles", ha señalado Del Paso este sábado tras la lectura del palmarés.

Su historia "habla de dos temas muy importantes, la migración y la devastación de la naturaleza, dos cosas que normalmente están separadas, pero que están unidas en la película para hacer reflexionar sobre la relación tan directa con el planeta en el que vivimos".

El cineasta todavía no había recibido felicitaciones desde su país, "porque están dormidos allá y no se sabe lo del premio", pero espera que "también ayude a que el público mexicano se acerque a la película".

'El jardín que soñamos' ha logrado además los premios a la mejor dirección y a la mejor fotografía, este para Gökhan Tiryaki.

Uno de los integrantes del reparto, el actor Carlos Esquivel, considera que si se han logrado estos premios "es porque hay un gran trabajo detrás, no solo del director, sino de todo el equipo en el que confió".

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"Decían que los españoles son fríos, pero el recibimiento fue muy caluroso, con una gran ovación. No nos lo esperábamos, honestamente, y fue una gran sorpresa y una satisfacción", ha agregado Esquivel.