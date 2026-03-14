La India asegura el paso de dos buques de gas por Ormuz en medio de la escasez de GLP

"Dos buques indios, el Shivalik y el Nanda Devi, cruzaron el estrecho de Ormuz a primera hora de hoy y ahora se dirigen a puertos de la India", afirmó el secretario especial del Ministerio de Transporte Marítimo, Rajesh Kumar Sinha, en una rueda de prensa interministerial en Nueva Delhi.

Cada embarcación transporta más de 46.000 toneladas métricas de GLP, para un total conjunto de 92.700 toneladas, y está previsto que atraquen en los próximos días en los puertos de Mundra y Kandla, puntos clave de entrada de energía en el país desde el mar Arábigo, según añadió el Gobierno.

El portavoz del Ministerio de Exteriores indio, Randhir Jaiswal, señaló que Nueva Delhi ha mantenido contactos diplomáticos con países del Golfo, Irán, Estados Unidos e Israel para garantizar el tránsito marítimo.

"Una de nuestras prioridades ha sido asegurar el tránsito sin obstáculos de mercancías y energía", dijo Jaiswal, que añadió que la India continúa en contacto con gobiernos de la región para garantizar el paso seguro de los buques.

Según las autoridades, 22 buques con bandera india permanecen actualmente en el Golfo Pérsico, mientras el Gobierno sigue monitorizando la situación en coordinación con compañías navieras, agencias marítimas y misiones diplomáticas indias.

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La llegada de estos cargamentos es clave para el país, que depende en gran medida de las importaciones de este gas, pues se utiliza de forma generalizada en millones de hogares y en parte del transporte urbano, como los taxis o auto-rickshaws, conocidos como "tuk-tuks".

El Ministerio de Petróleo y Gas Natural aseguró este sábado en un comunicado difundido en X que las gasolineras del país cuentan con suficiente disponibilidad de gasolina y diésel, y pidieron a la poblacion no almacenar combustibles por razones de seguridad.

"Se ha ordenado a todos los puntos de venta y distribuidores cumplir estrictamente las normas de seguridad durante el suministro de combustible. Cualquier incumplimiento conllevará acciones estrictas", concluyó la nota.