La muerte de Jürgen Habermas deja a Alemania sin uno de sus intelectuales más importantes

"Puedo confirmarle que Jürgen Habermas ha muerto hoy. De esto ha informado la familia. Ha muerto en su casa", señalaron a EFE desde la editorial alemana de sus libros, Suhrkamp.

Habermas, que recibió el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales en 2003 por su trayectoria, falleció en su domicilio de Starnberg, en el sur de Alemania, pero fue Fráncfort, en el oeste germano, la urbe que marcó su biografía como pensador y filósofo.

Allí formó parte de la llamada segunda generación de la Escuela de Fráncfort, esa hornada de intelectuales que continuaron con el legado de los fundadores del Institut für Sozialforschung (Instituto de Investigaciones Sociales), institución en la que entró en 1956 como asistente de Theodor W. Adorno, otro de los grandes pensadores alemanes del siglo pasado.

A partir de su formación junto a esos intelectuales que buscaron la aplicación del marxismo a teorías interdisciplinares sobre la sociedad, Habermas alcanzó el estatus que le daba en el día de su muerte la televisión pública ARD: "Una de las voces más influyentes y significativas de Alemania".

También fue profesor de Filosofía en la Universidad Johann Wolfgang Goethe de Fráncfort, aunque podría igualmente haber instruido en Economía, Historia o Psicología, disciplinas en las que también se formó.

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Autor de influyentes volúmenes como 'Teoría de la Acción Comunicativa', publicado en 1982, Habermas es autor de una dilatada obra tan influyente como lo era su voz en el espacio público, en el que siempre intervino, especialmente en momentos decisivos de la historia contemporánea.

Así, el canciller alemán, Friedrich Merz, lamentó que Alemania y Europa pierdan "a uno de los más importantes pensadores de nuestro tiempo".

"Jürgen Habermas ha acompañado los acontecimientos políticos y sociales con visión de futuro y grandeza histórica", señaló en un comunicado.

"Su agudeza analítica ha marcado el discurso democrático mucho más allá de las fronteras de nuestro país y ha actuado como un faro en un mar embravecido", abundó el jefe del Gobierno alemán.

Implicado en los debates públicos de su tiempo a través de intervenciones en medios de comunicación, Habermas dejó huella en las grandes cabeceras mediáticas de Alemania.

Fue "el hombre de una época", según le recordó este sábado el diario Frankfurter Allgemeine Zeitung.

El otro gran periódico de la metrópolis económica del oeste germano, el Frankfurter Rundschau, destacó que Habermas y su 'Teoría de la Acción Comunicativa' "influyeron a generaciones de pensadores del mundo entero".

Era un "intelectual global, al que se conocía tanto en Brasil como en Japón", señaló ese diario.

El no menos prestigioso Süddeutsche Zeitung, en cuyas páginas Habermas expresó su escepticismo ante la actitud de Alemania frente a Rusia tras el inicio de la agresión rusa contra Ucrania, lamentó la muerte de un filósofo al que dicho periódico definió como "un gran ilustrado".