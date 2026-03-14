Las aerolíneas indias introducen un recargo por combustible ante la crisis petrolera

"IndiGo introducirá un cargo por combustible en sus rutas nacionales e internacionales, efectivo a partir del 14 de marzo de 2026 (...) debido al aumento significativo en los precios del combustible tras los problemas geopolíticos actuales en el Oriente Medio", informó en un comunicado.

Según la compañía, el monitor de combustible de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) reportó un incremento superior al 85 % en el precio del combustible de aviación en el sur de Asia, una región altamente dependiente del crudo que transita por el estrecho de Ormuz.

La nota señaló que el combustible representa una parte significativa de los costes operativos de las aerolíneas y advirtió de que el incremento "repentino y pronunciado" tendrá un impacto considerable en los costes y en la red de vuelos a largo plazo.

La decisión se suma a la estrategia de la aerolínea de bandera Air India, que días antes anunció un recargo en sus rutas nacionales e internacionales como respuesta al aumento del precio del combustible de turbina de aviación (aviation turbine fuel, ATF), que representa cerca del 40 % de los costes operativos de una aerolínea.

Los extras por combustible abarcan desde las 400 rupias (alrededor de 5 dólares) en vuelos nacionales hasta cerca de 2.300 rupias (unos 28 dólares) en rutas internacionales de corta y media distancia, mientras que los intercontinentales pueden alcanzar los 200 dólares, entre 25 y 50 dólares más respecto a tarifas anteriores.

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Las aerolíneas indias, que ya afrontan mayores costes por las restricciones para sobrevolar Pakistán debido a las tensiones entre Nueva Delhi e Islamabad, han pedido al Gobierno de Narendra Modi reducir los elevados impuestos especiales y el IVA sobre el combustible en aviones, que encarecen las operaciones en ciudades como Nueva Delhi o Bombay.

El Gobierno indio ha insistido en que el país dispone de reservas suficientes y ha ordenado aumentar la producción en sus refinerías, mientras la ciudadanía insiste en que los problemas de suministro amenazan con provocar el cierre de decenas de locales y paralizar servicios.