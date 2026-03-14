Las defensas antiaéreas rusas derriban 31 drones ucranianos que se dirigían a Moscú

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, informó sobre los ataques en la red social Max y añadió que los servicios de emergencia se han personado en el lugar donde cayeron los fragmentos de los aparatos no tripulados para estimar los daños causados.

Por ese motivo, según informó la agencia de aviación civil, Rossaviatsia, varios aeropuertos moscovitas tuvieron que suspender provisionalmente sus operaciones.

Kiev ataca regularmente Moscú con drones, aunque rara vez ha logrado alcanzar la ciudad, por lo que suele dirigir sus ataques a otras regiones de la parte europea de este vasto país.

Según el Ministerio de Defensa ruso, durante la noche y las 11 horas de esta mañana 134 drones ucranianos fueron abatidos sobre diez regiones del país y la anexionada península ucraniana de Crimea.

La mayoría de aparatos no tripulados fueron destruidos sobre la región fronteriza de Briansk (36); las aguas del mar de Azov (31), bajo control ruso desde 2022; la región meridional de Krasnodar (16) y Bélgorod (12), región que también limita con Ucrania.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, según el parte de guerra, otros ocho drones fueron destruidos sobre los cielos de Crimea; cinco atacaron la región de Rostov y tres Samara y la fronteriza Kursk. Las baterías antiaéreas abatieron también un dron en las regiones de Volgograd, Ástrajan, Smolensk y Tula.

Ucrania ha logrado golpear con drones en los últimos días varias importantes fábricas y plantas cuya producción está parcialmente destinada a satisfacer las necesidades del ejército ruso, como una fábrica de microchips en Briansk, donde murieron siete personas.

Por ese motivo, el presidente ruso, Vladímir Putin, dedicó el viernes la reunión del Consejo de Seguridad de Rusia a la defensa de las infraestructuras críticas del país.