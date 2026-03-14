Macron insta a Israel a abrir conversaciones "directas" con todos los "sectores" libaneses

"Hay que hacer todo lo posible para evitar que el Líbano se hunda en el caos. Hizbolá debe detener inmediatamente su huida hacia adelante. Israel debe renunciar a una ofensiva a gran escala y cesar sus ataques masivos, cuando cientos de miles de personas ya han huido de los bombardeos", declaró Macron en sus redes sociales.

Tras hablar la víspera con el presidente libanés, Joseph Aoun, el primer ministro Nawaf Salam y el presidente del Parlamento Nabih Berri, Macron recordó hoy que "el gobierno libanés ha manifestado su disposición a entablar conversaciones directas con Israel".

"Todos los sectores del país deben estar representados", afirmó.

Y añadió que "Israel debe aprovechar esta oportunidad para iniciar diálogos y un alto el fuego, encontrar una solución duradera y permitir que las autoridades libanesas cumplan con sus compromisos respecto a la soberanía del Líbano".

"Francia está dispuesta a facilitar estos debates acogiéndolos en París", concluyó Macron su mensaje en redes sociales.

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Israel sigue atacando con contundencia el Líbano y amenaza con destruir la infraestructura del país vecino en su lucha contra Hizbulá.

Un bombardeo israelí en Líbano mató esta madrugada a al menos doce trabajadores médicos, mientras el país trata de lidiar con su crisis de desplazados, que superan ya los 800.000.