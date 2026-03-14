María Kolésnikova recibe en persona el premio Carlomagno que le fue concedido en 2022

Kolésnikova recibió en una ceremonia especial en el Ayuntamiento de Aquisgrán el premio que le fue concedido pero que no pudo recoger en persona en 2022 junto a Tijanóvskaya y Zepkalo por encontrarse en la cárcel en Bielorrusia.

A Kolésnikova se la conoce por ser "el corazón" de las protestas violentamente reprimidas que tuvieron lugar en agosto de 2020 contra el fraude electoral en Bielorrusia.

En 2021, Kolésnikova, premio Sájarov a la libertad de conciencia de 2020, fue condenada a once años de prisión por decisión del Tribunal del distrito de Minsk, acusada de haber creado y liderado una organización extremista para tomar el poder.

Kolésnikova, acogida por Alemania junto al también opositor Víctor Babariko, formaba parte de la lista de 123 opositores liberados por Lukashenko el pasado mes de diciembre.

El premio Carlomagno es la máxima condecoración alemana al europeísmo y tiene por objeto distinguir a personas, entidades o símbolos relevantes de la política, la economía y la cultura que han contribuido a fomentar los ideales de la unidad de Europa.

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En el pasado, también lo recibieron el expresidente del Gobierno español Felipe González, el jefe de Estado francés Emmanuel Macron y la canciller alemana Angela Merkel.

A principios de año, el directorio responsable del premio informó de que el expresidente del Banco Central Europeo (BCE) y exprimer ministro italiano Mario Draghi recibirá en 2026 el Premio Carlomagno por sus aportes a la unidad europea.

Draghi, según el directorio del Premio Carlomagno, será premiado por "su inquebrantable determinación" europeísta en una ceremonia que se celebrará en Aquisgrán el próximo 14 de mayo.