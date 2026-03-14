Merz dice sobre Habermas que Alemania y Europa pierden a uno de sus pensadores clave

"Alemania y Europa han perdido a uno de los más importantes pensadores de nuestro tiempo. Jürgen Habermas ha acompañado los acontecimientos políticos y sociales con visión de futuro y grandeza histórica", señaló en un comunicado.

"Su agudeza analítica ha marcado el discurso democrático mucho más allá de las fronteras de nuestro país y ha actuado como un faro en un mar embravecido", abundó el jefe del Gobierno alemán sobre el filósofo y sociólogo fallecido este sábado.

Merz alabó que el trabajo de Habermas ha influenciado durante "generaciones a investigadores y pensadores" y dijo que su país le echará de menos por su "insustituible" e "incisivo" carácter intelectual.

"Su palabra era a la vez un referente y un desafío. Echaremos de menos su voz", concluyó Merz.

El filósofo alemán falleció este sábado a los 96 años en su casa de Starnberg, en el sur de Alemania.