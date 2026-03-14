Miles de personas en España se manifiestan pidiendo el fin del conflicto en Oriente Medio

La plataforma PararLaGuerra, convocante de los actos, subrayó que las movilizaciones convocadas este sábado en más de 150 ciudades "son absolutamente pacíficas" y ninguna de ellas se realizará ante embajadas o consulados.

En la capital española, con gritos de "No a la guerra", "¿Quién decide aquí? El pueblo iraní" y "Cada pueblo, cada plaza, todos somos Gaza", así como carteles pidiendo "Paz", unas 5.000 personas, según la organización, se concentraron frente al Museo Reina Sofía, que alberga el 'Guernica' de Picasso, símbolo universal antibelicista.

El acto arrancó con las intervenciones de representantes de las organizaciones que integran PararLaGuerra, profesionales del mundo de la cultura y miembros de la Asociación Iraní ProDerechos Humanos, quienes realizaron un homenaje a las ONG expulsadas de Gaza para concluir cantando el tema 'Solo le pido a Dios'.

Interrumpido por gritos de "No a la guerra" y "OTAN no", el periodista, escritor y humorista Juan Luis Cano fue el encargado de leer el manifiesto, que condena "el régimen criminal de los ayatolás" y expresa su apoyo al pueblo iraní, en especial a las mujeres en su lucha por la democracia y la igualdad, y -añade- "nada justifica los salvajes bombardeos de EE.UU. e Israel con el asesinato de cientos de inocentes".

"Llamamos a las y los demócratas a condenar esta agresión, defender el derecho internacional y trabajar por una paz justa y duradera en Oriente Medio, que debe incluir el fin del genocidio en Gaza", expone el manifiesto.

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Cineastas, escritores y otras personalidades de la cultura expresaron su apoyo a sus colegas de Irán, Gaza y EE.UU.

"La cultura siempre estará al lado de la humanidad, no a la guerra", resumió el guionista y director de cine español Javier Fesser.

Entre los asistentes también estaban Lluis Pasqual (director de teatro), Daniel Calparsoro (director), Benito Zambrano (director), Inés París (directora), Joaquín Oristrell (guionista), Teresa Aranguren (periodista) y Santo M Ruesga (economista), entre otros.

Otras ciudades como Barcelona, Sevilla, Santander o Córdoba acogen este mediodía protestas de este tipo, en la que se clama para que se pare la guerra en Oriente Medio.