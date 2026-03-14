Nueva comedia aborda con humor la conversión de judaísmo a catolicismo de un niño en Miami

El artista expresa en una entrevista con EFE que espera que el nuevo filme, estrenado este fin de semana, muestre a las personas que "hay luz al final del túnel", además de otorgarles "un momento de alegría, de tranquilidad, de paz y de esperanza", en una época en la que están "bombardeadas de información".

"Y, específicamente, que tengan una relación con Dios. Nada surge de nada. Ese es mi punto de vista, respeto cualquier otro, pero yo sí quiero que la gente tenga esperanza y no se puede tener esperanzas, si uno no cree en nada", manifiesta en Miami.

El boricua interpreta al padre Díaz, guía espiritual de Ethan Bloomfield (Hank Greenspan), un niño en Miami que está por celebrar su Bar Mitzvah cuando anuncia que desea volverse católico tras el deceso de su madre, lo que lo confronta con su padre, Gary Bloomfield (Joshua Malina).

La trama del filme, ahora disponible en cines, "no es necesariamente inventada", opina Ponce.

"Es una historia que muy bien puede ser real. Un niño que no se encuentra dentro de su propia religión, tiene una pérdida en su familia, su mamá específicamente, y empieza a ver en la Virgen María, un niño judío en la Virgen María, la imagen de su mamá y decide que quiere ser católico", relata el puertorriqueño.

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Pese a la sensibilidad de los temas religiosos, menciona que "la historia se presta a la comicidad" porque los personajes se cuestionan: "¿Qué estamos discutiendo aquí?".

Ponce, también cantautor y presentador de televisión, confiesa que "no fue reto ninguno" interpretar a un cura porque a él le "encanta ser mentor y aconsejar", además de tener "una relación con Dios masiva y diaria".

"Se prestó muy bien proyectar a un consejero, a una persona neutral, a una persona que no juzga a otro por su religión o por sus pensamientos, ya sean del diario o políticos, o sea una persona neutral que puede dar un consejo también neutral", indica.

Sobre la relación actual de los niños con la fe, Ponce teme que "hay una generación entera creciendo con lo que le están poniendo en sus teléfonos con el algoritmo".

"Y es real porque a mí me pasa, si digo tres cosas sobre un punto de vista, me mandan ese punto de vista, si después cambio de opinión, ya ese no me lo enseñan más", señala.

En la cinta "está presente un Miami que no es el que sale en el cine tradicional", donde la ciudad suele mostrarse "grande", con luces, restaurantes de lujo y clubes en la playa, comenta el intérprete de Puerto Rico.

"Pero el Miami que conocemos nosotros, los locales, es un Miami completamente diferente, de tu cafecito por la mañana en la ventanita. Eso es un Miami de encontrarte en la iglesia o en los centros de comunidad con tu gente", subraya.