"Nunca pensamos llegar a donde estamos": vocalista de Clave Especial

"Se siente un honor ser parte de esta noche, de este momento en que la música mexicana se está elevando", declaró a EFE el vocalista Alejandro Ahumada antes de su actuación en el evento Future of Music, organizado por la revista Rolling Stone, que dedicó este viernes una jornada completa a este resurgimiento del regional mexicano.

El conjunto, originario de Salinas, California, tomó el escenario del SXSW —que se alargará hasta el 18 de marzo con más de 100 proyectos musicales y 120 largometrajes— junto a agrupaciones del sello Street Mob Records, en una noche encabezada por Fuerza Regida.

Ahumada recordó que el proyecto nació casi "como una broma" entre amigos que se fueron conociendo en Salinas tras compartir raíces en el estado de Jalisco. "Nunca pensamos llegar a donde estamos hoy. La gente nos fue apoyando, fuimos agarrándoles más amor y cariño", afirmó, y agradeció el camino recorrido a Dios y al público.

La historia del grupo está profundamente marcada por la experiencia migrante de sus familias. El bajista Rogelio González relató que sus padres emigraron a trabajar en el campo, recogiendo fresas y lechuga, labor que mantienen hasta hoy. Por su parte, Leonardo Lomelí contó que su padre llegó solo a Salinas a los 18 años, y que su madre lo siguió años después, época en que él nació.

"El primer empleo de mis papás era en el campo, poco a poco hicieron su primer negocio y vimos cómo las cosas son posibles: llegando sin nada y echándole ganas", subrayó Ahumada, quien destacó el orgullo de sus padres al verlos convertirse en los primeros músicos de la familia.

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El mensaje del grupo para quienes comparten esa historia es directo: "Sean orgullosos de donde vienen, que tengan fe en ellos mismos y en su proyecto", dijo González.

La trayectoria de Clave Especial respalda esa convicción. Su álbum debut 'Mija No Te Asustes', lanzado en febrero de 2025, alcanzó el número dos en Apple Music y supera los 3.200 millones de reproducciones globales, mientras que su gira de 15 fechas registró 'sold outs' en ciudades como Brooklyn, Chicago y Seattle.

La de este año marca la edición número 40 del festival SXSW, que comenzó en 1987 y atrae a miles de visitantes, en una mezcla de artistas consagrados y emergentes, a la vez que líderes del sector tecnológico y los medios.