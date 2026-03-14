'Oca' de la mexicana Karla Badillo Biznaga de Plata en sección paralela de Festival Málaga

El filme mexicano, sobre una joven monja que pertenece a una congregación precaria y vive encuentros extraordinarios cuando le envían a un pueblo cercano, ha conseguido la Biznaga de Plata Premio del Público.

Como mejor película española fue premiada 'La carn' ('La carne'), del cineasta mallorquín Joan Porcel. Además, su actor y guionista, Lluís Garau, ha obtenido la Biznaga de Plata a la mejor interpretación masculina por una película que explora los límites entre lo virtual y lo real y habla de la soledad de la juventud hiperconectada y los encuentros sexuales en internet.

La Biznaga de Plata a la mejor interpretación femenina ha sido para Angela Sarafyan por su actuación en la brasileña 'Quase Deserto', dirigida por José Eduardo Belmonte.

Asimismo, el jurado ha hecho una mención especial a 'Los Nadadores', de la argentina Sol Iglesias, y le ha dado la Biznaga de Plata a la mejor dirección al español Gwai Lou por 'We are the jungle' ('Somos la jungla').