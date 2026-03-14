Organizaciones venezolanas de prensa denuncian que tribunal negó amnistía a una periodista

Tanto el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) como el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) confirmaron a EFE la negativa del tribunal a la solicitud de Mena, quien fue detenida en abril de 2025, acusada de "instigación al odio" y publicación de "noticia falsa".

Junto con ella fue detenido su esposo, el asistente de cámara Gianni González, también excarcelado en enero pasado.

El equipo del CNP en Caracas dijo en X que la negativa de la amnistía a Mena "confirma el patrón de persecución judicial en Venezuela".

"Los tribunales cierran la puerta a la justicia y la abren al ensañamiento. Exigimos libertad plena y cese del hostigamiento", expresó.

El diputado opositor Luis Florido, miembro de la comisión especial encargada de hacer seguimiento a la Ley de Amnistía, aseguró que no encuentra "justificación alguna para negar la libertad plena" a la periodista y a Rocha, por lo que sugirió apelar estas decisiones.

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Los exdiputados opositores Freddy Superlano y Juan Pablo Guanipa, quienes fueron amnistiados el pasado mes, rechazaron en X la negativa a la solicitud de Rocha.

Este sábado, la líder opositora venezolana y nobel de la paz María Corina Machado denunció que el Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez "pretende prolongar el terror", y aseguró que "negar la amnistía selectivamente es represión".

La premio nobel hizo un llamamiento a la comunidad internacional a "mantenerse alerta, acompañar la demanda legítima de los familiares y organizaciones de derechos humanos y aumentar la presión sobre los represores del régimen".