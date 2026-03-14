Otras tres futbolistas iraníes retiran solicitud de asilo en Australia para volver a Irán

Las deportistas se suman a una veintena de compañeras que partieron de Sídney rumbo a Irán vía Kuala Lumpur la noche del martes, mientras tres jugadoras permanecen en paradero desconocido en Australia tras pedir protección por temor a represalias.

Cinco jugadoras solicitaran inicialmente asilo en Australia y posteriormente otras dos miembros de la selección se unieron a ellas.

Sin embargo, de las siete cuatro ya han retirado sus solicitudes con la intención de volver a Irán, mientras que tres permanecen en paradero desconocido en el país oceánico por su protección tras solicitar asilo por temor a represalias por parte de la República Islámica.

El portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Ismail Bagaei, intentó alentar a la futbolistas iraníes a volver a su país en un mensaje en X el martes pasado.

"No se preocupen, Irán las espera con los brazos abiertos. Vuelvan a casa", indicó Bagaei.

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Las jugadoras que llegaron a Australia para disputar la Copa Asiática Femenina 2026 antes del inicio de la guerra en Irán, generaron polémica al no cantar el himno nacional en su debut contra Corea del Sur, aunque sí lo hicieron posteriormente en otros partidos tras ser tildadas de "traidoras" por medios iraníes.