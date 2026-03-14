Perú crea nueva área de conservación natural en región norteña fronteriza con Ecuador

El decreto que crea la ACR Huamantanga y Chorro Blanco fue publicado en el diario oficial El Peruano, tras ser aprobado por el Consejo de Ministros, señaló el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).

El organismo indicó que el área "representa un paso importante para fortalecer la conservación en la región, al asegurar la protección de ecosistemas estratégicos y fuentes de agua clave para la población y el desarrollo productivo del norte del país".

Agregó que la propuesta fue formulada íntegramente por el gobierno regional de Cajamarca y será gestionada y administrada directamente por esa instancia.

Según la información, el área "posee un valor de conservación excepcional" al proteger ecosistemas y cabeceras de cuenca de los ríos Huayllabamba, Miraflores y Amojú, consideradas una "fuente vital de agua potable" para más de 116.000 habitantes de la ciudad de Jaén, ubicada a unos 740 kilómetros de Lima y 150 kilómetros de la frontera con Ecuador.

La nueva ACR sostiene actividades productivas consideradas clave para la economía regional y garantiza el suministro de agua para cadenas productivas vinculadas a la fruticultura, la palta fuerte (aguacate) y el café de especialidad.

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También alberga zonas naturales "de alto valor paisajístico y turístico", como las cataratas de Chorro Blanco, Santa Fe y San Andrés, con gran potencial para el desarrollo del turismo de naturaleza y el fortalecimiento de las economías locales.

El Sernanp destacó que, con su establecimiento, Cajamarca suma su quinta ACR, fortalece "la protección de ecosistemas estratégicos y consolida oportunidades de desarrollo sostenible para sus poblaciones".