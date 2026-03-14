Policía iraní arresta a 93 "monárquicos" y "espías" en medio de oleada de detenciones

Teherán, 14 mar (EFE).- Las autoridades iraníes anunciaron la detención de 93 supuestos "alborotadores monárquicos" que buscaban "incitar a la opinión pública", "espías" que enviaban información de interés militar al enemigo y "terroristas", en medio de una oleada de arrestos durante la guerra con Estados Unidos e Israel.

Un total de 54 "alborotadores monárquicos" fueron arrestados en las últimas 72 horas y trataban de influir en la esfera pública e incitar a la opinión pública, informó la agencia Fars, vinculada con la Guardia Revolucionaria, que citaba a la Policía.

También buscaban "crear el caos" con ataques a activos públicos.

La Revolución Islámica de 1979 puso fin a la monarquía en el país persa y ahora uno de los principales opositores a la teocracia iraní es Reza Pahlavi, hijo del último sha.

Fars también informó del arresto de dos supuestos "espías" acusados de enviar la localización de importantes instalaciones a Estados Unidos e Israel para que fuesen atacados. Además supuestamente habían enviado imágenes de lugares atacados en suelo iraní a medios opositores de fuera de país para su publicación.

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Asimismo, las autoridades iraníes anunciaron la desarticulación de "dos células de espionaje" formadas por diez personas cada una en las provincias de Mazandarán (norte) y Jorazán Razaví (noreste), que filtraban información sobre posiciones militares e infraestructuras económicas al "enemigo agresor", según informó la agencia Mehr.

Además, las fuerzas de inteligencia detuvieron a un grupo terrorista de tres miembros en Juzestán (suroeste), responsables de "ataques armados" contra guardias de seguridad y lugares públicos, añadió la misma fuente.

En la provincia de Kerman (sureste), fueron arrestadas otras 14 personas por "actividades contrarias a la seguridad", informó la agencia Tasnim, que no ofreció más información.

Desde el comienzo de la guerra el 28 de febrero con Estados Unidos e Israel, se han disparado las detenciones en la República Islámica de supuestos colaboracionistas con los países enemigos y opositores.