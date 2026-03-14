Prisión preventiva para un juez por presunto delito de tráfico de influencias en Ecuador

Según la investigación, el implicado "habría solicitado a una jueza el cambio de medidas cautelares para 2 procesados que se encuentran con prisión preventiva por robo agravado y secuestro" en Guayaquil, indicó el Ministerio Público en sus redes sociales.

Tras la detención del juez, el ministro del Interior. John Reimberg, indicó el viernes que se trata de "Ángel Enrique Tapia Vélez, juez de Garantías Penales de Guayaquil", capital de la provincia del Guayas, una de las más afectadas por la violencia en Ecuador.

"El país está cansado de ver cómo delincuentes capturados por la Policía salen libres por decisiones corruptas o complacientes. Se acabó la impunidad. Quien se alíe con el crimen tendrá que responder ante la ley. Los delincuentes deben estar donde corresponde: en la cárcel. Y quienes los protejan, también", subrayó en el mensaje en el que adjuntó una fotografía del juez flanqueado por dos policías fuertemente armados

Reimberg recordó que ya habían dicho que no permitirán "que la justicia haga lo que quiera, dando libertades a los grupos delictivos, y peor influenciando a otros jueces para que lo hagan".

El viernes, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, abundó: "Siempre lo he dicho: no vamos a tener paz en Ecuador hasta que no acabemos con los operadores políticos y judiciales que le hacen el juego al crimen organizado".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El ministro Reimberg es una de las figuras más visibles en la lucha contra la inseguridad que adelanta el Gobierno de Noboa, quien en enero de 2024 declaró al país bajo un estado de "conflicto armado interno" para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar "terroristas".

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.