Ruanda dice que retirará tropas del norte de Mozambique sin financiación externa adecuada

"La sostenibilidad del despliegue bilateral de Ruanda en Mozambique para la lucha antiterrorista, si nuestras fuerzas son realmente necesarias, depende de una financiación adecuada y predecible", afirmó en la red social X Yolande Makolo, portavoz del Gobierno ruandés.

Makolo hizo referencia en su mensaje a un artículo publicado esta semana por el medio estadounidense Bloomberg que reporta que el apoyo financiero proporcionado por la Unión Europea (UE) para esa operación expira en mayo y no hay planes de renovación.

Según la portavoz, ese apoyo ha supuesto hasta el momento el desembolso por parte de la UE de 20 millones de euros.

"El coste total para el Gobierno de Ruanda es al menos diez veces mayor, además del sacrificio supremo que supone la pérdida de vidas de soldados, todo ello para estabilizar Cabo Delgado", señaló.

Para Makolo, "si el Comando de las Fuerzas de Defensa de Ruanda considera que el trabajo que realizan las fuerzas de seguridad ruandesas en Cabo Delgado no es valorado, tendría razón en instar al Gobierno a poner fin a este acuerdo bilateral de lucha contra el terrorismo y retirarse".

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La provincia de Cabo Delgado es escenario desde 2017 de un conflicto protagonizado por el grupo yihadista Al Sunnah wa Jamaah (ASWJ), más conocido localmente como Al Shabab, aunque no guarda vínculos con la organización homónima somalí.

Uno de los peores episodios, que provocó la interrupción temporal de un proyecto gasístico de TotalEnergies en la provincia, fue el brutal ataque cometido por los yihadistas el 24 de marzo de 2021 en la ciudad costera de Palma, que causó decenas de muertos y forzó el desplazamiento de unas 70.000 personas, lo que motivo el despliegue en julio de ese año de las fuerzas de la Comunidad para el Desarrollo de África Meridional (SADC, en inglés) y de tropas de Ruanda.

En mayo de 2024, en pleno recrudecimiento de los ataques terroristas, el Gobierno mozambiqueño desplazó a la zona 2.000 efectivos ruandeses adicionales.