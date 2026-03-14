Socialcristianos piden a opositores unidad contra Gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua

El PHSC, miembro de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA), hizo ese llamado tomando en cuenta lo ocurrido en Venezuela, el pasado 3 de enero, cuando fuerzas de Estados Unidos capturaron a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en una operación militar en Caracas y luego los trasladaron a una cárcel en Nueva York, donde enfrenta un proceso por narcotráfico.

Además, por la "presión" que ejerce el presidente estadounidense, Donald Trump, "sobre Cuba para que gire hacia la democracia, y la presión con denuncias y sanciones que ejerce contra la dictadura de Ortega" que, a juicio de ese colectivo, "son hechos claros de la arremetida con su visión, de la nueva administración del Gobierno de los Estados Unidos, contra estas tres dictaduras".

"La aspiración que tenemos los socialcristianos es ver establecida en Nicaragua una democracia plena, con pluralismo político, justicia social y libertades públicas, misión que pasa por la unidad de todas las fuerzas democráticas que luchamos por sacar a la dictadura", señaló ese partido presidido desde el exilio por el exembajador de Nicaragua en Alemania José Dávila.

"Estamos obligados, los que queremos libertad, justicia y democracia para Nicaragua, a unirnos ya, a mostrar un solo rostro, una sola voz, que nos convierta en interlocutores en esta búsqueda de cambiar la dictadura, y crear la alternativa que goce de legitimidad, credibilidad y confianza del pueblo de Nicaragua", agregó.

Los socialcristianos afirmaron estar dispuestos inclusive a diálogos políticos, "pero no para caer en un nuevo engaño electoral de los sandinistas, ni para propiciar un "aterrizaje suave" a los co-dictadores, ni para volver a sistemas políticos con estados cooptados y restablecimientos de poderes y privilegios para unos pocos, sino para que el pueblo tenga lo que siempre ha buscado, una democracia profunda, con libertades plenas, elecciones libres con asesoría y vigilancia internacional".

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"Hacemos pues un llamado vehemente a todos los nicaragüenses a convencernos que nuestra lucha es de principios y valores, es de proyectos políticos que liberen integralmente al pueblo", anotó esa organización.

El PHSC abogó para que las diversas fuerzas opositoras se unan "con sinceridad" y así "acelerar nuestra lucha con efectividad", con el apoyo de la comunidad internacional.

Para los socialcristianos, el régimen sandinista que preside Ortega junto a su esposa, Rosario Murillo, "está totalmente agotado históricamente, ya no tiene más que ofrecer que no sea más represión, y la eliminación total de las libertades públicas".