Swinney dice que Escocia está "lista para ganar su independencia" a meses de los comicios

En su discurso ante militantes y delegados del partido, aseguró que el SNP afronta la campaña con el objetivo de lograr una mayoría que permita impulsar un nuevo referéndum de autodeterminación.

"Estamos listos. Listos para afrontar las elecciones, listos para luchar por Escocia y listos para ganar nuestra independencia", afirmó al inicio de su intervención, una frase que fue recibida con aplausos.

Swinney sostuvo que la independencia permitiría a Escocia tomar decisiones propias en ámbitos clave como la economía, la energía o los servicios públicos y criticó lo que describió como un sistema político británico que "no funciona" para la región.

Según el líder nacionalista, el Gobierno central "no genera suficiente crecimiento económico ni recursos para los servicios públicos".

Durante su intervención, Swinney cargó contra los principales partidos británicos, a los que acusó de no ofrecer soluciones a los problemas del país.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El dirigente del SNP sostuvo que el sistema político del Reino Unido "está roto" y que los partidos de Westminster pretenden convencer a los escoceses de que la situación actual es "lo mejor que se puede conseguir".

Sin embargo, defendió que una Escocia independiente podría volver a integrarse en el mercado único europeo tras el Brexit y garantizar que el Sistema Nacional de Salud británico (NHS) permanezca público.

La campaña electoral en Escocia se desarrolla además en medio de tensiones dentro del laborismo británico después de que el líder de la formación de la rosa en Escocia, Anas Sarwar, pidiera recientemente la dimisión del primer ministro británico, Keir Starmer, tras el fallido nombramiento del exembajador del Reino Unido en Washington Peter Mandelson, vinculado con el pederasta Jeffrey Epstein.

En la conferencia también intervino el líder del grupo parlamentario del SNP en Westminster, Stephen Flynn, que criticó a los laboristas escoceses y acusó a Sarwar de carecer de influencia en el liderazgo del partido en Londres.

Swinney presentó varias propuestas sociales, como nuevas clínicas médicas sin cita previa y ayudas para compradores de primera vivienda, además de un fondo de recuperación de 10 millones de libras (más de 11,5 millones de euros) para apoyar a la ciudad de Glasgow tras el incendio que afectó recientemente a un edificio cercano a la estación central de ferrocarril.

En política internacional, criticó el papel de Estados Unidos e Israel en el conflicto con Irán y reiteró la oposición del SNP al sistema nuclear británico Trident, cuya base se encuentra en Escocia.

Según Swinney, un país independiente prohibiría las armas nucleares en su territorio y reforzaría su papel internacional como "voz por la paz".

Según los últimos sondeos, el SNP mantiene la primera posición en intención de voto para las elecciones al Parlamento escocés con un 36 %, seguido del Partido Laborista con un 20 % y el partido populista de derechas Reform UK con un 16 %.

La encuesta añade que cuatro de cada diez votantes podrían cambiar aún su voto antes de las elecciones, lo que refleja un escenario todavía abierto a menos de dos meses de los comicios.

Las próximas autonómicas escocesas del 7 de mayo, que se celebrarán a la vez que las de Gales y que las municipales en más de un centenar de localidades de Inglaterra, serán el primer gran test electoral en la región desde las elecciones generales del Reino Unido de julio de 2024. EFE