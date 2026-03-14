UE prorroga sanciones contra individuos y entidades que socavan la integridad de Ucrania

Los Veintisiete lograron renovar las sanciones por unanimidad antes de alcanzar la fecha límite para hacerlo, este domingo, y se mantendrán hasta el 15 de septiembre de 2026.

Así, permanecen las medidas restrictivas a unas 2.600 personas físicas y jurídicas en respuesta a la invasión de Ucrania por parte de Rusia, informó un comunicado.

Este vez, los Estados miembros de la UE decidieron eliminar a dos personas de la lista, los nombres de las cuales aún se desconocen, además de a otras cinco personas fallecidas.

Las sanciones prevén restricciones de viaje para las personas físicas, la inmovilización de activos y la prohibición de poner fondos u otros recursos económicos a disposición de las personas y entidades incluidas en la lista.

"La UE mantiene su firme determinación de mantener e incrementar la presión sobre Rusia para que detenga su brutal guerra de agresión y entable negociaciones significativas para la paz", señaló el comunicado.

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Al margen de estas medidas restrictivas, la UE todavía no ha conseguido desbloquear el préstamo de 90.000 millones de euros de ayuda para Ucrania y el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia, ambos bloqueados por Hungría a causa de la falta de suministro de petróleo ruso a través del oleoducto ‘Druzbha’, que transita por territorio ucraniano y que resultó dañado por un ataque ruso el pasado 27 de enero.

El próximo lunes, los ministros europeos de Asuntos Exteriores se reunirán en Bruselas para tratar, entre otros temas, que Hungría levante su veto a estas medidas.

Sin embargo, no se espera que el lunes puedan desbloquearse estos asuntos sino que acaben en la agenda de los líderes comunitarios en su cumbre del jueves en Bruselas.