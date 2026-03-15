Academia china elimina perfiles de tres expertos ligados al armamento estratégico

Entre ellos figura Zhao Xiangeng, de 72 años, especialista en armas nucleares y académico de la CAE, considerado una de las principales figuras científicas del programa estratégico chino, según el diario hongkonés South China Morning Post.

Su página biográfica ya no aparece en el sitio web de la institución, constató EFE.

La desaparición afecta también a otros dos académicos del organismo: el experto en radares Wu Manqing, de 60 años, y el ingeniero de misiles Wei Yiyin, de 63, cuyos perfiles tampoco están disponibles en la página de la academia.

Según el medio económico Caixin, la lista oficial de académicos de la institución fue actualizada "recientemente" y en ella se retiraron los nombres y las biografías de estos tres científicos.

Wu fue vicepresidente de la propia academia y durante años dirigió el conglomerado estatal Grupo Estatal de Tecnología Electrónica de China, mientras que Zhao fue presidente del Instituto de Física de Ingeniería de China, uno de los centros clave para la investigación en armas nucleares.

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Wei, por su parte, ocupó el cargo de subdirector general del grupo estatal Corporación de Ciencia e Industria Aeroespacial de China, uno de los principales fabricantes chinos de sistemas de misiles, cohetes y equipamiento espacial.

No se han dado explicaciones oficiales sobre la retirada de estos perfiles, aunque el caso se produce en un contexto de investigaciones y destituciones por corrupción que en los últimos meses han afectado a altos cargos del aparato militar chino.

Entre los casos más destacados figuran los de los exministros de Defensa Wei Fenghe y Li Shangfu, los entonces vicepresidentes de la Comisión Militar Central (CMC) Zhang Youxia y He Weidong, así como responsables de la Fuerza de Misiles y del Estado Mayor Conjunto del Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino).

Estas investigaciones han reducido de forma notable la cúpula militar del país. La citada CMC, el máximo órgano de mando del Ejército chino, ha visto cómo su lista de miembros se reducía de siete a dos: el presidente, Xi Jinping, y el vicepresidente Zhang Shengmin, tras una serie de destituciones que han afectado a buena parte de su estructura dirigente.