Andrew Tate exhibe mensajes racistas y antioccidentales durante una visita a Hong Kong

Imágenes difundidas en redes sociales por cuentas vinculadas a los hermanos los muestran alojados en un hotel de lujo de la excolonia británica, acompañados por jóvenes seguidores y posando en su suite con vistas al puerto Victoria, mientras generan contenido para sus plataformas digitales.

Se les ve rodeados de multitud de admiradores en la calle, o en discotecas mientras les piden fotos y les jalean, lo que ilustra el mantenimiento de su base de apoyo pese a su situación judicial.

En mensajes publicados durante este fin de semana, se presentó como "el más auténtico" dentro de su comunidad y justificó su presencia en China con un discurso de desafío a sus críticos.

Asimismo, arremetió contra "todas las personas en el poder", a las que acusó, sin aportar pruebas, de "robar a la población" y de sostener una "economía global fraudulenta", y animó a sus seguidores a apoyar una "revolución mundial" contra las élites políticas y financieras.

Para ello, citó el caso de Ucrania y afirmó, sin presentar evidencias, que familiares de dirigentes de ese país se habrían beneficiado de negocios vinculados a la guerra, en una crítica que enmarca en su denuncia generalizada de que "los conflictos solo enriquecen a los de arriba", relato alineado con narrativas conspirativas de extrema derecha.

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Sostuvo que "los blancos la están pasando mal y están siendo diezmados" y que necesitan "pagar todos los impuestos para financiar sistemas que les sustituyen", mientras "unos pocos" son enviados a combatir a Oriente Medio "para proteger" su país y "a los invasores se les da la bienvenida y se les conceden tarjetas de residencia".

Los hermanos están bajo investigación penal en Rumanía desde 2022, acusados de formar un grupo criminal organizado para explotar a mujeres en la industria del entretenimiento para adultos, cargos que ambos niegan.

Andrew Tate afronta además imputaciones por violación y por la presunta agresión a una menor de 15 años, mientras las autoridades rumanas analizan posibles beneficios ilícitos derivados de sus actividades.

En mayo de 2025, la justicia rumana aprobó su futura entrega al Reino Unido una vez concluyan los procedimientos en Bucarest, en un contexto en el que también se examinan sus negocios y fuentes de ingresos.

Paralelamente, tribunales británicos fijaron para este año un juicio civil en el que varias mujeres le acusan de abusos y de ejercer control coercitivo, al tiempo que las autoridades fiscales británicas reclaman impuestos supuestamente impagados.

Según una investigación del diario The New York Times, su levantamiento del veto de viaje se produjo tras gestiones de figuras de la derecha estadounidense próximas al presidente Donald Trump, a quien Tate ha cortejado en los últimos años mediante mensajes públicos de apoyo y alineamiento ideológico.