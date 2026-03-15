Argelia expresa su solidaridad con Líbano ante la escalada de ataques israelíes

La Presidencia informó en un comunicado de que ambos mandatarios abordaron durante la conversación los repetidos ataques israelíes que iniciaron hace casi dos semanas principalmente en el sur y el este del Líbano, así como en las afueras de Beirut.

En este contexto, Tebún expresó la disposición del país magrebí de apoyar el pueblo libanés para "superar" esta crisis, que ha dejado hasta el momento más de 800 muertos en Líbano y cerca de un millón de desplazados.

Israel lanzó una ofensiva el pasado 2 de marzo contra el grupo chií proiraní, Hizbulá, que atacó territorio israelí en respuesta a la muerte del líder supremo iraní, Alí Jameneí, en los bombardeos de Israel y Estados Unidos contra Irán.