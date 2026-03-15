Argentinos declaran su amor incondicional al cine en el festival siberiano

"Pienso que se trata de una obra muy importante: nos resulta interesante comprender qué impulsa a los jóvenes a dirigir filmes, hacer películas, ya que no reportan grandes ingresos ni una vida estable, jamás serás un hombre rico. Ser realizador en el mundo actual es un camino muy difícil", señaló a EFE Asia Kolotishner, especialista encargada de la selección de los filmes presentados en este certamen.

En el marco de un festival creado hace un cuarto de siglo para promover creadores emergentes de todo el mundo, ella responde a su propia pregunta: "Comprendes que su elección está sustentada en el amor: aman el cine".

"Queríamos mostrar que el cine tiene un eco en la vida, y este eco ayuda a transitarla y es una forma de transitarla también: la cinefilia -de amor al cine- es infinita, las redes de la cinefilia también son infinitas y se entretejen", comentó Salinas a EFE.

La historia parte de una situación difícil: las autoridades locales recortan los gastos de un cine club y obligan a reducir plazas, por lo que uno de los proyeccionistas es rebajado a sereno en medio de una crisis que le va privando paulatinamente de ingresos y techo.

"Filmamos esta película en 2024, después de que (Javier) Milei ganase la presidencia argentina y comenzó una campaña de desprestigio del cine argentino que incluyó el cierre de instituciones cinematográficas y nosotros nos quedamos sin trabajo", recuerda Salinas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Entonces fue que "apareció la oportunidad de hacer una película muy chiquita, con 15.000 dólares (...) y dado que estábamos desesperados por hacer cosas nos lanzamos al trabajo e inventamos una historia vinculada a un cine club municipal de Córdoba", añade.

"Está basada en lo que está pasando en la economía de la gente común de la gente en Argentina, aumento drástico del costo de vida, menos trabajo, suben los alquileres, se vuelve muy difícil el día a día", añade por su parte su colega, el realizador y crítico Soncini.

Los primeros minutos del cine narran una historia lúgubre y desesperanzada, reforzada con el efecto visual del blanco y negro, que acude magistralmente a desenfoques parciales en un juego de similitudes con la cinematografía de la primera mitad del siglo XX.

"Por un lado, la película tiene que ver con los filmes que este proyectorista desempleado ve por las noches, como sereno, cuando no hay nadie. A nosotros nos interesaba mucho el período de los años treinta, porque en aquella época muchos géneros todavía no estaban muy formados y las películas podían ser muchas cosas en una: cine noir, un poco melodrama, un poco comedia", dice Salinas.

Hacer la película en blanco y negro, añade, les permitió "dialogar fácilmente con ese lenguaje, y por otra parte, el blanco y negro un lenguaje mucho más sintético y esta película es de muy bajo presupuesto, lo que permitió manejar y controlar mejor todos los aspectos de la realización".

Los fragmentos de filmes utilizados -joyas de la historia cinematográfica- se imbrican con total naturalidad en la trama del filme, la matizan y complementan de un modo natural para relatar una historia en la que los personajes van ganando en vitalidad hasta tornarse profundamente entrañables y humanos.

La trama, que nace de una tristeza magistralmente reforzada con planos meditativos y una edición sugerente, va ganando en intensidad hasta convertirse en un vibrante canto de resistencia, libertad y ansias de vivir pese a todas las adversidades.

No por gusto el público presente en la sala, no conforme con agasajar a los cineastas con sentidos aplausos, literalmente les acribilló a preguntas hasta altas horas de la fría noche siberiana.