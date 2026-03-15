Barbra Streisand homenajea a Robert Redford en los Óscar y canta 'The Way We Were'

Streisand apareció tras el tradicional ‘In Memoriam’ que la Academia de Hollywood dedica a los cineastas fallecidos en los últimos doce meses y primero quiso agradecer a su amigo por sus años de amistad.

"Él era brillante (...) defendió la libertad de prensa, protegió el medio ambiente e impulsó las nuevas voces", dijo la cantante en un discurso en el que también celebró alguno de los logros de Redford, como el de la creación del Instituto Sundance, para promover el cine independiente.

"La última nota que le mandé a él terminaba con un: Yo también te quiero", recordó la cantante, muy emocionada y al borde del llanto.

Acto seguido, Streisand cantó, de forma entrecortada, un fragmento de la canción de 'The Way We Were', tema principal de la película homónima que rodaron juntos en 1973, interpretación que recibió una fuerte ovación del público en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

La cantante y actriz protagonizó junto a Redford esta película mítica de la historia del cine, que ganó dos Óscar, a mejor banda sonora y a mejor canción, por el precioso tema interpretado por Streisand.

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La última vez que la cantante actuó en los Óscar fue en 2013, cuando interpretó precisamente ‘The Way We Were’ también durante el ‘In Memoriam’, en homenaje al fallecido compositor Marvin Hamlisch, que se encargó de la banda sonora del filme junto a Alan Bergman y Marilyn Bergman.

Redford falleció el pasado 16 de septiembre a los 89 años y Streisand publicó un emotivo mensaje en Instagram, acompañado de una fotografía de los dos durante el rodaje del filme.