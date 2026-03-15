Berlín descarta participar en una misión en el estrecho de Ormuz pese a lo que pide Trump

"No participaremos en la confrontación", dijo en una entrevista con la radiotelevisión pública ARD.

"Para responder a la pregunta de si vamos a ser parte activa de esta confrontación: no", apuntó el jefe de la diplomacia germana.

Wadephul contestó así al ser preguntado sobre el mensaje del presidente estadounidense, Donald Trump, quien instó a otros países que se vean afectados por el bloqueo del estrecho de Ormuz a trabajar para asegurar esa zona de paso.

"Esperemos que China, Francia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y otros que se ven afectados por esta restricción artificial envíen buques a la zona para que el estrecho de Ormuz deje de ser una amenaza de una nación totalmente descabezada", escribió Trump el sábado en su red social, Truth Social.

El conflicto ha llevado al bloqueo del estrecho de Ormuz, un punto clave para el flujo internacional de crudo que Irán ha pedido mantener cerrado por boca de su nuevo líder supremo, Mojtaba Jameneí, y donde se han producido varios ataques contra navíos que han tratado de cruzarlo.

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En este contexto, Wadephul precisó que Berlín espera a escuchar de parte de estadounidenses e israelíes cuándo termina la ofensiva para poder abordar la cuestión de la seguridad de la región.

"La seguridad en el estrecho de Ormuz e igualmente en el mar Rojo llegará cuando haya una solución negociada y cuando se hable con los iraníes", planteó el ministro.

El jefe de la diplomacia alemana también se mostró escéptico con la idea de una ampliación de la misión 'Aspides' para el mar Rojo, pues no es "eficaz" actualmente.

"Ya vivimos que gran parte del transporte comercial para nosotros tan importante en Europa y que debería ir por el mar Rojo no lo puede hacer porque no es eficaz", comentó Wadephul.