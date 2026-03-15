Buque humanitario rescata a 32 personas que llevaban dos días a la deriva en Mediterráneo

Las personas auxiliadas proceden de Camerún, Eritrea, Mali, Burkina Fasso, Nigeria, Ghana, Somalia y Costa de Marfil, informó en un comunicado la ONG Salvamento Marítimo Humanitario (SMH), encargada de operar el barco.

El rescate se produjo tras la localización de una embarcación neumática que navegaba en condiciones "extremadamente precarias" y que pasó dos días a la deriva.

A bordo viajaban 27 hombres y 5 mujeres –una de ellas embarazada de ocho meses–. Entre los rescatados hay nueve menores de edad de entre 2 y 17 años, según la fuente.

La ONG explicó que la intervención del equipo de rescate ha permitido poner a salvo a todas las personas que se encontraban a bordo y evitar una "situación de grave riesgo para sus vidas en una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo".

El equipo sanitario del Aita Mari realizó una primera evaluación médica a las personas auxiliadas que presentaban síntomas de agotamiento, deshidratación y exposición prolongada al frío, así como lesiones leves derivadas de la travesía y del hacinamiento en la embarcación.

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Algunas de ellas requirieron atención médica básica, pero en general las 32 personas se encuentran fuera de peligro, indicó SMH.

El puerto designado para el desembarque es Vibo Valentia (Italia) y la llegada se estima que será el martes al mediodía.

La tripulación del Aita Mari explicó, tras la operación, que se encontraron con una "embarcación extremadamente frágil, sobrecargada y con personas que llevaban días en el mar en condiciones muy duras".

"La prioridad ha sido garantizar su seguridad y proporcionarles atención médica inmediata. Cada rescate vuelve a recordarnos que, mientras no existan vías seguras y legales para migrar o solicitar asilo, muchas personas seguirán arriesgando su vida en el Mediterráneo", advirtió.

Este rescate se ha llevado a cabo en el marco de la misión número 18 que la organización desarrolla actualmente en aguas del Mediterráneo central tras zarpar el Aita Mari el pasado miércoles desde el puerto de Valencia (este de España).