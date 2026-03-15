Conan O'Brien abre los Óscar con un llamado al optimismo y un guiño al español

"El evento de hoy es internacional, pero si puedo ser serio por un momento, la gente que nos ve ahora en todo el mundo es consciente de que vivimos en tiempos muy caóticos y tenebrosos" y por ello, en su opinión estos premios son de especial resonancia.

O'Brien recordó que la ceremonia tiene representación de 31 países y en los filmes nominados están representadas personas y pueblos de diferentes culturas e idioma. "Esta noche rendimos tributo, no solo a películas, también a los ideales del arte, la colaboración, la paciencia, fuerza y una de las cualidades más raras estos días: el optimismo".

El presentador hizo un chiste al recordar que quería saludar a gentes de varios países y lugares en sus idiomas nativos. Saludos a los espectadores de España, Argentina y Los Ángeles (EE.UU.) todos, por supuesto, en el idioma español, dijo.