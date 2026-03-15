Directora de 'The Voice of Hind' alza la voz por los palestinos a su llegada a los Óscar

Ben Hania, que fue una de las primeras en pasar por la alfombra roja, se quejó de que el actor principal de su cinta no pueda asistir a la gala, que se celebra en el Teatro Dolby de Los Ángeles (EE.UU.) debido a la prohibición para que ciudadanos palestinos entren en Estados Unidos impuesta por el Gobierno de Donald Trump.

"Esto es discriminación por el lugar de nacimiento", subrayó la directora tunecina.

'The Voice of Hind Rajab' es un drama basado en hechos reales que recrea los últimos momentos de Hind Rajab, una niña palestina de seis años que murió por disparos del Ejército israelí cuando estaba junto a varios familiares en un coche, en la ciudad de Gaza en enero de 2024. Y en la película se escuchan las grabaciones reales de las llamadas de la pequeña a la Media Luna Roja.

La cinta compite en el apartado de mejor película internacional con la española 'Sirat', la noruega 'Sentimental Valur', la brasileña 'O Agente Secreto' y la francesa 'It Was Just an Accident'.

'Sinners' lidera las nominaciones con dieciséis candidaturas, seguida de 'One Battle After Another', con trece, y de 'Sentimental Value' y 'Frankenstein', con nueve cada una.