España expresa su apoyo a Líbano y refuerza la ayuda humanitaria y de refugio a ese país

"La dramática situación en Líbano es inaceptable. El pueblo libanés es víctima de una guerra ajena. Israel debe cesar los bombardeos y Hizbulá el lanzamiento de misiles", señaló Albares en su cuenta de X.

Ello cuando Israel ha intensificado sus operaciones militares en Líbano, mientras planea una invasión masiva en el sur del país para desmantelar la presencia de la milicia chií proiraní, en un contexto de escalada regional por la guerra con Irán.

El responsable de Exteriores explicó que España sigue trabajando por el diálogo y la negociación para un futuro de seguridad y estabilidad en Líbano y en la región. "La extensión de la guerra no trae seguridad, solo más violencia y sufrimiento".

"Esta guerra ha provocado ya casi un millón de desplazados. Las órdenes de evacuación (por parte de Israel) desproporcionadas, que rechazamos, los incrementan. Su protección es prioritaria. Por eso España refuerza la ayuda humanitaria de alimentos, material sanitario y de refugio a Líbano", concluye Albares.