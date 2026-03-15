'Frankenstein' y 'One Battle After Another' lideran la gala de los Óscar

El filme de Anderson se ha embolsado las estatuillas a mejor casting y mejor guión adaptado -por trasladar a la pantalla una novela de Thomas Pynchon-, mienrtas que un ausente Sean Penn se llevó el de mejor actor de reparto.

Por su parte, el drama de Netflix se impuso en las categorías técnicas de mejor vestuario, maquillaje y diseño de producción.

'Sinners' se llevó el galardón a mejor guión original y 'Weapons', el de mejor actriz de reparto con el premio a Amy Madigan.

La 98 edición de los Óscar se está llevando a cabo en el teatro Dolby de Los Ángeles con 'Sinners' partiendo como la más nominada en la historia de estos premios, que se celebran en plenas tensiones políticas por el conflicto en Irán.