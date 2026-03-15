Fuerzas iraníes lanzan nueva oleada de misiles y drones contra bases de EE.UU. e Israel

En un comunicado difundido por la agencia IRNA, el IRGC informó de que los misiles son hipersónicos de tipo 'Fattah' y 'Qadr', y su lanzamiento forma parte de la 53 oleada de la 'Operación Promesa Verdadera 4', el nombre iraní de la respuesta militar a la ofensiva de EE.UU. e Israel contra su territorio.

Además, añadió haber lanzado drones destructivos contra la base Al-Zafra de las fuerzas estadounidenses en EAU, que "jugó un rol de apoyo e inteligencia en ataques contra Irán".

"Continuarán los ataques potentes contra objetivos, centros e intereses de EE.UU. y el régimen sionista (en alusión a Isarel) hasta que el agresor se rinda y sea castigado", precisó la nota.

Este domingo, la IRGC amenazó con asesinar al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y afirmó que "lo perseguirá sin descanso" para lograrlo, mientras Israel anunció una nueva ola de bombardeos contra objetivos en el oeste de Irán.

El 28 de febrero, día de comienzo del conflicto, fueron asesinados numerosos altos cargos iraníes, entre ellos el entonces líder supremo Alí Jameneí, el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, el general Mohamad Pakpur, o jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, el general Abdorrahim Musaví.