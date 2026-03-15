Fuerzas israelíes matan a dos niños y a sus padres en Cisjordania

Los fallecidos son Ali Bani Odeh (el padre, de 37 años), Waad Bani Odeh (la madre, de 35), y los hijos Mohamed Bani Odeh, de cinco años, y Ozman Bani Odeh, de siete. La agencia oficial palestina de noticias, Wafa, recoge que otros dos hijos que estaban fuera del coche, Mustafa y Jaled (de ocho y diez años) sobrevivieron.

Fuentes locales indicaron a la agencia que "fuerzas especiales del ejército de ocupación (de Israel)" son las autoras del ataque letal, apuntando a que los asesinatos formaban parte de una operación.

Consultado por EFE, el Ejército de Israel, que habitualmente contesta a preguntas sobre este tipo de actuaciones, redirigió la pregunta a la Policía. Al dirigirse a este cuerpo, EFE no obtuvo respuesta.

Hacia las 2.00 hora local (00.00 GMT) la Media Luna Roja Palestina denuncio que el Ejército de Israel impedía el acceso de sus ambulancias al lugar del ataque. Poco después, señaló que los soldados les permitieron encontrarse con los dos niños supervivientes y progresivamente recibieron los cadáveres de los fallecidos.

"De repente, se oyeron disparos. No sabíamos de dónde venían. Todos en el coche murieron excepto mi hermano Mustafa y yo", relata en un vídeo compartido en canales palestinos Jaled, el otro hijo que sobrevivió al tiroteo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En las imágenes, el menor de edad relata que los agentes israelíes les propinaron tanto a él como a su hermano una paliza.

"Oí a mi padre gritar 'Soy testigo de que no hay más dios que Alá' y entonces no dijo otra palabra. Pude oír a mi madre llorando, y de repente se detuvo. No oí ni un sonido de mis hermanos", lamenta.

Otro vídeo compartido en distintos canales y redes sociales utilizadas por periodistas palestinos muestran un vehículo del Ejército israelí llevarse el coche, destruido por los disparos, de la familia.

Según Wafa, agentes israelíes arrestaron además a otros dos miembros de la familia Bani Odeh, Mahmud, Hasán (19 años) y Yaman (15) en redadas en sus viviendas.

Al menos 18 palestinos han muerto en lo que va de 2026 en ataques del Ejército de Israel, según el recuento de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), actualizado hasta el 8 de marzo y que excluye por tanto a los Bani Odeh.

La cifra supera los 1.075 desde el 7 de octubre de 2023, cuando Israel endureció sus ataques en Cisjordania ocupada como represalia por el ataque de los milicianos gazatíes ese mismo día.

El asesinato de la familia se produce además cuando el enclave atraviesa una brutal ola de violencia a manos de los colonos israelíes, que han matado a seis palestinos desde que comenzó la guerra con Irán.