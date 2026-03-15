Hamás condena el asesinato de una familia palestina por un tiroteo de policías israelíes

"La ocupación sionista fascista está intensificando sus crímenes contra nuestro pueblo en Cisjordania. El más reciente fue la horrible masacre de una familia palestina entera en la ciudad de Tamún, al norte de Cisjordania", recoge el comunicado de Hamás. Aunque habla de una familia completa, dos hijos de la familia que se encontraban en el lugar sobrevivieron.

Los fallecidos son Ali Bani Odeh (el padre, de 37 años), Waad Bani Odeh (la madre, de 35), y los hijos Mohamed Bani Odeh, de cinco años, y Ozman Bani Odeh, de siete. La agencia oficial palestina de noticias, Wafa, recoge que otros dos hijos que estaban fuera del coche, Mustafa y Jaled (de ocho y diez años) sobrevivieron.

La Policía de Israel reconoció haber ejecutado el tiroteo durante una operación en Tamún (en la que detuvo a otros miembros de la familia), pero aseguró que el vehículo en el que viajaban aceleró hacia los agentes y estos, al sentirse amenazados, abrieron fuego.

"Mientras lloramos a estos heroicos mártires, afirmamos que se trató de una ejecución sumaria y un nuevo crimen de guerra que se suma al sangriento historial de la ocupación contra nuestro pueblo", continúa el comunicado de Hamás.

Al menos 18 palestinos han muerto en lo que va de 2026 en ataques del Ejército de Israel, según el recuento de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), actualizado hasta el 8 de marzo y que excluye por tanto a los Bani Odeh.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La cifra supera los 1.075 desde el 7 de octubre de 2023, cuando Israel endureció sus ataques en Cisjordania ocupada como represalia por el ataque de los milicianos gazatíes ese mismo día.

El asesinato de la familia se produce además cuando el enclave atraviesa una brutal ola de violencia a manos de los colonos israelíes, que han matado a seis palestinos desde que comenzó la guerra con Irán.