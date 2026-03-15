Internet cortado y poca participación en las presidenciales de la República del Congo

"El corte de internet en el día de las elecciones, que limita la transparencia durante un periodo electoral ya empañado por las detenciones de opositores, ha sido una táctica habitual en Congo-Brazzaville", confirmó el observatorio global de internet NetBlocks en la red social X.

"El corte de tres días de 2021 abarcó desde la apertura de las urnas hasta el anuncio de los resultados", añadió la organización.

El día avanza sin que la prensa local esté publicando apenas información sobre una votación a la que están llamados algo más de 2,5 millones de electores registrados, de una población total de unos seis millones de personas, para ejercer su derecho democrático en más de 6.500 colegios electorales repartidos en todo el país.

La baja participación y la falta de material electoral en algunos centros de votación a la hora oficial de la apertura -las 07.00 hora local (06.00 GMT)- están marcando una jornada de calles desiertas en la capital de esta excolonia francesa, Brazzaville, llena de carteles con el rostro de Nguesso.

Esta previsto que los colegios cierren sus puertas a las 18.00 hora local (17.00 GMT) en esta potencia petrolera de África central.

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A la edad de 82 años y tras haber gobernado durante más de cuatro décadas (en dos periodos no consecutivos), Nguesso busca revalidar el cargo, lo que le permitiría mantenerse como el tercer presidente en activo que más tiempo ha ocupado el poder en África, después del ecuatoguineano Teodoro Obiang y el camerunés Paul Biyá, que gobiernan desde 1979 y 1982, respectivamente.

El dirigente puede concurrir de nuevo por el Partido Congoleño del Trabajo (PCT) gracias a la polémica reforma constitucional de 2015, que retiró el límite de 70 años de edad de un candidato presidencial y el máximo de dos mandatos presidenciales de cinco años.

Seis candidatos intentan arrebatarle la jefatura del Estado este domingo después de que, pese a numerosos intentos de crear alianzas, la oposición no haya conseguido unirse en torno a un único aspirante.

Mientras, los principales partidos de la oposición, con representación parlamentaria -como la Unión Panafricana para la Democracia Social (UPADS)-, han optado por el boicot al considerar que no se dan las condiciones para unas elecciones libres y justas.

Frente al control del aparato del Estado por parte del oficialismo -desde la Comisión Nacional Electoral Independiente (CNEI) hasta los jueces pasando por los medios de comunicación- analistas han alertado de que el inmovilismo político puede llevar a la desafección y causar una baja participación, algo a lo que parece apuntar el estado de los centros de votación en esta jornada.

A esto se suma la represión de la disidencia en un país donde las ONG han denunciado detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y otros abusos y donde algunos opositores permanecen en prisión desde hace años.

A pesar de la riqueza del petróleo, más del 46 % de la población vive bajo el umbral de la pobreza y el desempleo juvenil alcanza el 42 %, según el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU. Además, el país se enfrenta a una elevada deuda.

Varias misiones de observación electoral fueron enviadas al país, como las de la Unión Africana (UA) -encabezada por el expresidente ghanés Nana Akufo-Addo-, la Comunidad Económica de los Estados de África Central (CEEAC) o la Organización Internacional de la Francofonía (OIF).

Según la ley congoleña, si ningún candidato logra el 50 % del sufragio, se celebraría una segunda vuelta entre los dos más votados.