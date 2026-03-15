Irán arresta a 18 personas por filtrar fotos de bombardeos a medios vinculados con Israel

La agencia Fars aseguró que estas personas forman parte de una "red terrorista internacional ligada al aparato mediático del régimen sionista", a la que remitieron fotos de los sitios atacados por el "enemigo", posiciones de equipos de rescate y puestos de control.

Este sábado, las autoridades iraníes anunciaron la detención de 93 supuestos "alborotadores monárquicos" que buscaban "incitar a la opinión pública", "espías" que enviaban información de interés militar al enemigo y "terroristas".

La Revolución Islámica de 1979 puso fin a la monarquía en el país persa y ahora uno de los principales opositores a la teocracia iraní es Reza Pahlavi, hijo del último sha.

Desde el comienzo de la guerra el 28 de febrero con Estados Unidos e Israel, se han disparado las detenciones en la República Islámica de supuestos colaboracionistas con los países enemigos y opositores.