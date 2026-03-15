Irán denuncia 16 trabajadores sanitarios muertos y 152 centros médicos dañados por ataques

El miembro de la Comisión de Salud del Parlamento iraní Mohammad Jamalian dijo a la agencia Tasnim que, de esas instalaciones afectadas, 43 son unidades de emergencias y varias clínicas y hospitales están paralizados por los daños sufridos.

"Ambulancias y autobuses de socorro fueron atacados y sufrieron graves daños", precisó.

Añadió que desde el inicio de la guerra se han realizado 702 intervenciones quirúrgicas y se ha dado de alta a 16.510 heridos tras recibir tratamiento en distintos hospitales del país, mientras que 1.584 lesionados por la guerra permanecen ingresados.

Este sábado, al menos 15 personas murieron en la ciudad de Isfahán, en el centro de Irán, en ataques de Israel y Estados Unidos contra una zona industrial, según informaron las autoridades locales.

Sin embargo, Irán no ha actualizado la cifra de muertos en el conflicto desde el jueves 5 de marzo, cuando dio un balance oficial de 1.230 fallecidos.