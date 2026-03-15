Israel dice haber atacado cuarteles de la Guardia Revolucionaria en Hamadán, oeste de Irán

En un comunicado, afirma que estos cuarteles servían para gestionar las operaciones militares y planificar ataques contra Israel y otros países de Oriente Medio.

"Las FDI están ampliando el alcance de sus ataques contra la infraestructura del régimen iraní en otras zonas del oeste y centro de Irán, con el objetivo de debilitar de forma generalizada y sistemática sus capacidades de mando y control", añade la nota.

En otro comunicado, el Ejército israelí afirmó que mató en Líbano a Muhammad Majed Abd Al Salam Tawfiq Zidan, de quien afirman que era un palestino que "operaba bajo la inteligencia del régimen" iraní.

"El régimen iraní continúa promoviendo y dirigiendo actividades terroristas contra el Estado de Israel y las tropas de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) mediante actividades de inteligencia y el reclutamiento de terroristas palestinos en Líbano", afirma la nota.