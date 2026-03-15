Israel mata a un director policial y a siete agentes en un ataque en Gaza

El ataque se produjo en la calle Salah Al Din a la altura de Al Zawayda, entre Nuseirat y Deir Al Balah.

El Ministerio del Interior de Hamás en Gaza informó de que uno de los fallecidos es el coronel Eyad Abu Yusef, director de la Policía de Intervención en la Gobernación Central.

"Murió en acto de servicio junto con siete agentes y personal policial, a consecuencia de un ataque aéreo israelí contra un vehículo policial", indicó Interior en un comunicado.

A estos ocho fallecidos hay que sumar otros cuatro palestinos que murieron este domingo en un ataque aéreo israelí contra la zona de Sawarha (centro de Gaza y fuera del área bajo dominio de Israel, según el acuerdo de alto el fuego), perteneciendo tres de los fallecidos a la misma familia y siendo el cuarto un niño, según el Hospital Mártires de Al Aqsa.

Este sábado, según Sanidad gazatí, un ataque de artillería impactó también contra una comisaría de policía en Jan Yunis (sur de Gaza) y mató a dos hombres .

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Además, entre el jueves y el viernes las tropas israelíes mataron a siete palestinos en Gaza, incluida una niña de cinco años, informó el Ministerio de Sanidad del Gobierno de Hamás en la Franja.

Desde que comenzó el alto el fuego en octubre de 2025, Israel ha seguido atacando ocasionalmente con bombardeos y drones las zonas occidentales de la Franja, fuera del perímetro aún controlado por las tropas israelíes y delimitado por la línea amarilla.

Estas agresiones, pese al alto el fuego vigente, se han mantenido tras el inicio de la guerra contra Irán.

Entre los tiroteos y ataques de los soldados contra los palestinos que cruzan esta frontera imaginaria y los bombardeos contra el enclave, Israel ha acabado con la vida de unos 660 palestinos durante el alto el fuego y herido a más de 1.700.

En total, más de 72.200 gazatíes han muerto en ataques israelíes desde el 7 de octubre de 2023, cuando Israel lanzó su ofensiva contra la Franja en represalia por el ataque de las milicias locales contra su territorio ese mismo día. Otras 171.800 personas han resultado heridas en los ataques.