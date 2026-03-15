Israel promete una guerra larga y la AIE liberará inmediatamente reservas de petróleo

El Gobierno de Estados Unidos, un día más, insistió en que los aliadosde su país deben ayudar a escoltar a los buques en el estrecho de Ormuz en plena ofensiva estadounidense e israelí contra Irán, que cumple su día 16.

El Ejército israelí desmintió este domingo cualquier escasez de interceptores ante los ataques masivos de Irán e Hizbulá, asegurando que dispone de suficiente munición para su defensa aérea mientras se prepara para "una guerra larga".

Su portavoz, el general Effie Defrin, estima que el conflicto con Irán podría extenderse entre tres y seis semanas más, pues aún quedan "miles de objetivos por delante".

El ministro de Exteriores, Gideon Saar, añadió que la ofensiva contra Teherán continuará hasta eliminar las "amenazas existenciales" que representa.

Sin embargo, el ministro iraní de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, aseguró que "no hay predicciones concretas" del fin de la guerra, que "terminará cuando tengamos la certeza de que no se repetirá y de que se pagarán las reparaciones".

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La Agencia Internacional de la Energía (AIE) confirmó este domingo la liberación inmediata de 400 millones de barriles de petróleo de reservas en Asia y Oceanía, mientras las de América y Europa llegarán desde finales de marzo.

Los países miembros ya presentaron sus planes para ejecutar esta medida excepcional, ante el impacto del bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20 % del petróleo mundial, en el mercado energético.

El secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, espera que la guerra con Irán acabe pronto y prevé que la gasolina baje de tres dólares por galón (casi 3,8 llitros) este verano, con "más abundancia energética, precios asequibles y menos riesgos" al finalizar el conflicto.

El precio medio pasó de 2,94 dólares por galón el 1 de marzo, un día después del inicio de la guerra, a 3,70 este sábado.

Por segundo día consecutivo, el Gobierno de Estados Unidos reclamó ayuda a sus aliados para lograr el desbloqueo de Ormuz mediante el envío de sus barcos de guerra al paso marítimo, de momento sin éxito.

"Eso es lo que el presidente (Donald) Trump está pidiendo al mundo: que el mundo entero se involucre. Irán no puede tomar como rehenes a sus economías, y sin duda acogemos con beneplácito, alentamos e incluso exigimos su participación para ayudar a sus propias economías", dijo en una entrevista en la cadena CNN el embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz.

Después de que Francia lo descartase este sábado, el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, declaró este domingo que su país no participará en una misión para asegurar el estrecho de Ormuz: "Para responder a la pregunta de si vamos a ser parte activa de esta confrontación: no", apuntó el jefe de la diplomacia germana.

La Guardia Revolucionaria iraní (IRGC) juró este domingo "perseguir sin descanso" al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para matarlo, tras lanzar esta madrugada la primera oleada de misiles contra Israel.

En la segunda oleada disparó diez misiles balísticos y drones contra centros de mando de EE.UU. e Israel en Oriente Medio, y en la tercera estrenó por primera vez el misil balístico de combustible sólido 'Sejil' contra territorio israelí, con daños materiales y un herido moderado.

Durante los ataques, un dron impactó la base Ali Al Salem en Kuwait, donde operan tropas de Italia y EE.UU, y destruyó un avión italiano sin causar víctimas, mientras el Ejército israelí bombardeó cuarteles de la IRGC y las Fuerzas Basij en Hamadán, oeste de Irán.

Las autoridades iraníes denunciaron este domingo que los ataques contra zonas civiles han causado 16 muertos y 223 heridos entre el personal médico, además de daños en 152 centros sanitarios de todo el país desde que empezó la guerra el 28 de febrero.

Mohammad Jamalian, miembro de la Comisión de Salud del Parlamento iraní, informó que se han realizado 702 intervenciones quirúrgicas y se dio de alta a 16.510 heridos tras su tratamiento en varios hospitales, aunque 1.584 personas lesionadas por la guerra siguen ingresadas.

Irán no ha actualizado el total de fallecidos del conflicto desde el 5 de marzo, cuando reportó oficialmente 1.230 muertos.

Al menos 14 personas murieron en ataques israelíes en Líbano, siete de ellas en Nabatieh (sur), sumándose a los 826 fallecidos desde el inicio de la guerra el pasado día 2.

El Ejército israelí ordenó este domingo la evacuación urgente de áreas periféricas del Dahye (sur de Beirut), feudo histórico de Hizbulá, ante inminentes operaciones militares en la zona.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, instó este domingo a los líderes europeos a activar "todas las herramientas de diplomacia migratoria" ante posibles flujos migratorios derivados de la guerra en Oriente Medio.

Por ello, subrayó la necesidad de colaborar con países de la región como Turquía -a la que la UE ha destinado más de 1.100 millones de euros desde 2021 para reforzar sus fronteras-, Pakistán y Líbano, donde el conflicto ha generado casi un millón de desplazados internos.