La derecha española gana en Castilla y León, los socialistas aguantan y ultraderecha sube

Con el 90 % de los votos escrutados, el PP obtiene 33 de los 82 escaños en juego (2 más que en 2022), seguido por el PSOE (izquierda) con 30 (2 más) y Vox en tercer lugar con 14 (sube 1).

La Unión del Pueblo Leonés se mantendría en 3 escaños, Soria Ya perdería 2 y sólo obtendría 1, al igual que Por Ávila, que seguiría con su único representante de 2022.

A la izquierda del PSOE, ni En Común (IU-Sumar-Equo) ni Podemos-Alianza Verde, que en esta ocasión concurrían por separado, obtienen escaño.

Los 2.910 colegios electorales habilitados cerraron a las 20.00 hora local sin incidencias tras once horas de votación, con un incremento en la participación que, a falta del dato definitivo, era a las 18.00 hora local 1,57 puntos superior a la registrada en 2022.

Castilla y León, la región más extensa de España pero con muy poca población (2,4 millones de habitantes), está gobernada por el PP desde 1987, aunque en las últimas legislaturas sin haber conseguido mayoría absoluta, y tras las elecciones de este domingo necesita a la ultraderecha para formar Gobierno.

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Lo mismo ocurrió en las últimas dos elecciones regionales, las de Extremadura (oeste), en diciembre de 2025, y las de Aragón (noreste), el pasado 8 de febrero.

Ambas comunidades, gobernadas por el PP en minoría, convocaron elecciones anticipadas con el argumento de conseguir una mayoría suficiente, pero en las dos se dio un importante ascenso de la ultraderecha y un batacazo del Partido Socialista (PSOE), que preside el Ejecutivo español.

En una región con una población muy envejecida y con comarcas enteras despobladas, la inmigración estuvo presente en toda la campaña, con un enfrentamiento entre el candidato del PP y actual presidente regional, Alfonso Fernández Mañueco, y el de Vox.

Por otra parte, la presencia de líderes nacionales en la campaña llevó la guerra de Irán al debate político, sobre todo por parte de los socialistas, después de que Pedro Sánchez recuperara el lema del 'No a la guerra', que se hizo popular en 2003 y que estuvo presente en los últimos mítines.