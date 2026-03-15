Los países nórdicos ponen distancia con la guerra en Irán, dice el primer ministro noruego

"No somos parte de esta guerra. No la empezamos. Pero a todos nos afecta", dijo el primer ministro Noruego en una rueda de prensa en Oslo junto a los líderes de Canadá, Finlandia, Suecia, Dinamarca e Islandia.

Además, el noruego criticó la falta de un plan claro para el desarrollo de las operaciones de Estados Unidos e Israel, que han generado ataques de represalia de Teherán contra una decena de países de Oriente Medio.

"No nos parece que el plan para cómo debe desarrollarse esté claro", señaló el primer ministro noruego, antes de destacar que los líderes de los países reunidos en Oslo tratarán de contribuir a la desescalada.

"Usaremos todos los canales que tenemos para animar a las partes para encontrar una solución que no escale la situación", agregó el líder noruego

El pasado 28 de febrero comenzaron una serie de bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, ataques a los que ha respondido Teherán con represalias en toda la región.

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El conflicto ha llevado al bloqueo del estrecho de Ormuz, un punto clave para el flujo internacional de crudo que Irán ha pedido mantener cerrado y donde se han producido varios ataques contra navíos que han tratado de cruzarlo.