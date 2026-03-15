Ministro de Kenia viaja a Rusia para abordar situación de kenianos reclutados en Ucrania

Las conversaciones de Mudavadi "con altos cargos del Gobierno ruso tendrán como objetivo abordar la situación de los kenianos que puedan haber sido reclutados, voluntaria o involuntariamente, por el Ejército ruso", señaló un comunicado el Ministerio de Exteriores.

Durante el viaje, que durará dos días, el ministro "intensificará los esfuerzos diplomáticos para entablar un diálogo directo con las autoridades rusas, con el fin de evitar nuevos riesgos derivados de reclutamientos engañosos o falsas promesas de empleo".

"Con el fin de proteger a los ciudadanos kenianos afectados por el actual conflicto entre Rusia y Ucrania -señaló el comunicado- (el ministro) incluirá una petición para facilitar la repatriación de los kenianos afectados mediante un proceso seguro".

La visita "busca profundizar las relaciones entre Kenia y Rusia, especialmente en los ámbitos de la educación, la movilidad laboral, la salud, las infraestructuras y la energía, al tiempo que reforzar los lazos diplomáticos y económicos entre ambos países".

Está previsto que el viaje incluya reuniones con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, y con los ministros rusos de Educación y Trabajo. Además, el dirigente keniano impartirá una charla pública en el Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú.

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Mudavadi, que también ejerce de ministro principal del Gabinete, anunció su viaje a Rusia el pasado febrero. Entonces, aseguró que, según fuentes de los servicios de inteligencia, los kenianos afectados estarían firmando contratos con agencias que les prometen pagos de hasta 18.000 dólares para visados, viajes y alojamiento.

Ese mismo mes, el Servicio de Inteligencia Nacional keniano (NIS, en inglés) presentó ante el Parlamento del país un informe según el cual el número de ciudadanos kenianos reclutados por Moscú asciende a al menos 1.000.

Aunque la Embajada de Rusia en Kenia negó las acusaciones, las estimaciones kenianas hacen pensar que las cifras que ha ofrecido, por su lado, el Gobierno de Ucrania son conservadoras.

Así, desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, las autoridades ucranianas han reportado la presencia de al menos 1.780 africanos de 36 países luchando en el bando ruso.

Algunos lo hacen de manera voluntaria, como mercenarios, pero otros han denunciado engaños y coacciones en casos que expertos consideran que podrían constituir tráfico de personas.

Kiev ha revelado que ciudadanos de países como Somalia, Sierra Leona, Togo, Cuba y Sri Lanka, entre otros, están capturados en campos ucranianos, aunque la mayoría mueren o resultan gravemente heridos antes de ser tomados como prisioneros de guerra.