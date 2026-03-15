Normalidad en elecciones en región española con pronóstico de un alza de la ultraderecha

En torno a las 9.40 hora local quedaron constituidas las 4.470 mesas electorales, el 100 % de las dispuestas en los 2.910 locales abiertos para las elecciones autonómicas de este domingo, "sin incidencias reseñables", según detalló el consejero de la Presidencia de Castilla y León, Luis Miguel González Gago.

Con casi 2,1 millones de personas con derecho a voto en estos comicios, la participación era del 12,63 % a las 11.30 hora local, ligeramente superior a la de las elecciones de 2022, de acuerdo a los datos facilitados por la directora de Relaciones Institucionales de la Junta autonómica, Ruth Andérez.

Todos los candidatos a presidir la comunidad llamaron a participar en los comicios en una jornada soleada y con suaves temperaturas.

La jornada de votación se está desarrollando con normalidad, aunque este sábado el candidato de Podemos-Alianza Verde (izquierda) a la presidencia de Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, denunció una agresión sufrida durante el día de reflexión mientras se encontraba con su hijo, de tres años, junto a la caseta electoral situada en el centro de Valladolid.

Castilla y León, la región más extensa de España pero con muy poca población (2,4 millones de habitantes), está gobernada por el PP desde 1987, aunque en las últimas legislaturas sin mayoría absoluta y, según auguran todas las encuestas, en esta ocasión tampoco la logrará.

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Lo mismo ocurrió en las últimas dos elecciones regionales, las de Extremadura, en diciembre de 2025, y las de Aragón, el pasado 8 de febrero.

Ambas comunidades, gobernadas por el PP en minoría, convocaron elecciones anticipadas con el argumento de conseguir una mayoría suficiente, pero en las dos lo que ocurrió fue un importante ascenso de la ultraderecha y un batacazo del Partido Socialista (PSOE), que preside el Ejecutivo español.

En Castilla y León, donde no se han adelantado los comicios, las encuestas también auguran un ascenso importante de Vox y una leve caída de los socialistas, mientras que el PP ganaría sin mayoría absoluta.

La presencia de líderes nacionales en la campaña llevó la guerra de Irán al debate político, sobre todo por parte de los socialistas, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recuperara el lema del 'No a la guerra', que se hizo popular en 2003 y que ha estado presente en los últimos mítines, tanto por parte del propio Sánchez como de otros miembros de su partido.

Mientras, los líderes nacionales del PP (Alberto Núñez Feijóo) y de Vox (Santiago Abascal) han criticado el posicionamiento del Gobierno español, contrario a los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán, lo que ha derivado en amenazas a España por parte del presidente estadounidense, Donald Trump.