Pakistán y Afganistán intercambian ataques contra objetivos mientras prolongan la escalada

"Las Fuerzas Armadas de Pakistán atacaron con éxito instalaciones militares, incluidos escondites terroristas de los talibanes afganos y de Fitna al-Khawarij, (...) además de un túnel en Kandahar que albergaba equipos técnicos de los talibanes afganos", indicaron en un comunicado fuentes de seguridad paquistaníes.

Los bombardeos se dirigieron contra infraestructuras de apoyo técnico, almacenes de equipamiento e infraestructura del grupo TTP o talibanes paquistaníes, al que Pakistán responsabiliza de la ola de violencia reciente dentro de su territorio.

Pakistán señaló que las operaciones forman parte de la denominada "Operación Ghazab Lil Haq" o "Furia por la verdad" y que continuarán hasta alcanzar los objetivos establecidos.

Varios residentes de la provincia afgana de Kandahar indicaron haber visto aviones militares sobrevolando la zona durante la noche y haber escuchado explosiones.

El Ministerio de Defensa del Gobierno de facto talibán en Afganistán confirmó horas después que sus fuerzas llevaron a cabo ataques de represalia contra una base militar en Wana, en el distrito de Waziristán del Sur, en Pakistán, como respuesta a los ataques durante la noche en su territorio.

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"Como resultado del ataque, una gran parte del centro de mando y otras instalaciones de esta importante base fueron destruidas, y soldados paquistaníes sufrieron numerosas bajas y significativas pérdidas materiales", confirmó el régimen talibán.

Sin embargo, el portavoz talibán Zabihullah Mujahid afirmó que los bombardeos paquistaníes impactaron también en instalaciones civiles, incluido el área sanitaria de un centro de tratamiento para personas con adicciones y un contenedor vacío en otra zona de la provincia.

Según el portavoz, no se reportaron víctimas.

La misión de Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) ha confirmado al menos 75 civiles muertos y otros 193 heridos en Afganistán desde el inicio de las hostilidades el pasado 26 de febrero, después de que Pakistán acusara a Kabul de permitir la presencia de grupos armados que operan contra su territorio.