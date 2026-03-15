Solo un 19,37 % de los franceses votaron en primera vuelta de las municipales a mediodía

En 2014, el porcentaje de participación en la primera vuelta fue del 23,16% al mediodía (cuatro puntos más que hoy), porcentaje comparable al registrado des municipales de 2008, que fue del 23%, según las cifras de Interior.

La movilización ciudadana es una de las grandes incógnitas de esta cita electoral, ya que aunque se espera que al final del día sea más alta que en 2020, queda por ver si será suficiente para frenar la bajada registrada a lo largo de los años en estos comicios (del 78,4% en 1983 al 63,6% en 2014).

Está previsto que los colegios electorales cierren, según el tamaño de los municipios, a las 18:00, 19:00 o 20.00 horas locales, en las ciudades más grandes, y será a partir de entonces cuando podrán publicarse los primeros resultados.

Unos 48,7 millones de electores, de ellos 358.000 ciudadanos de la Unión Europea, están llamados a las urnas, que ya cerraron en Nueva Caledonia debido al desfase horario.

El 93% de los municipios, que solo tienen una o dos listas en liza, conocerán a su alcalde hoy. Sin embargo, el escrutinio se presenta muy incierto en grandes ciudades, como París, Marsella o Lyon, lo que anticipa intensas negociaciones sobre las alianzas políticas entre la primera y la segunda vuelta del próximo domingo.