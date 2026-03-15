Sube a 65 la cifra de muertos por las inundaciones en Kenia y siguen las lluvias

"Siguen produciéndose fuertes lluvias en diferentes partes del país, lo que aumenta el riesgo de inundaciones tanto en zonas rurales como urbanas, siendo Nairobi una de las más afectadas", dijo en un comunicado difundido en la red social X el Ministerio keniano del Interior.

Según las autoridades, un estudio identificó 37 barrios de la capital keniana situados cerca de ríos -como el río de Nairobi, el de Mathare o del Ngong- o en zonas expuestas a inundaciones.

Anoche, se repitieron las escenas de calles y viviendas inundadas, coches flotando y partes de inmuebles y carreteras destrozadas en la capital, después de las lluvias de la pasada semana dañaran "infraestructuras clave", con inundaciones tanto en áreas residenciales como en mercados, negocios y centros educativos y la destrucción de granjas y cultivos.

Asimismo, varios servicios quedaron interrumpidos, con el corte de carreteras, apagones de electricidad y daños en las líneas de suministro de agua.

En 18 condados afectados hasta el momento, de un total de 47, más de 12.300 hogares se han visto desplazados por el temporal.

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Hasta el momento, Nairobi es el punto más golpeado, con al menos 33 muertos, seguida del este del país, con 17 fallecidos. Algunos de los condados afectados más allá de la capital son Kisumu, Busia y Siaya (oeste); Taita Taveta y Kwale (sur) o Wajir (noreste).

"Mientras los equipos de respuesta ante desastres, integrados por diferentes agencias, continúan coordinando las labores de socorro y respuesta, se insta a los residentes que viven cerca de zonas bajas y ribereñas que se mantengan alerta y den prioridad a sus seguridad durante los periodos de lluvias intensas", aseveró el Gobierno.

Esta madrugada, la Cruz Roja keniana informó de que sus equipos estaban sobre el terreno y de que al menos once personas habían sido rescatadas en Nairobi de un matatu (miniautobús local) y dos niños de una casa inundada en el barrio de Kilimani.

El Ministerio del Interior indicó que el Departamento Meteorológico de Kenia (KMD, en inglés) alertó de "lluvias intensas continuadas, inundaciones repentinas y tormentas durante la primera parte de la temporada de lluvias, aunque la intensidad de las precipitaciones puede fluctuar a lo largo del mes".

Según alertó el KMD el pasado fin de semana, estas lluvias son parte de una "racha húmeda prolongada" que comenzó a mediados de febrero de 2026 y ha provocado la saturación de los sistemas de drenaje.