Sudáfrica afirma que Israel ha presentado su respuesta al caso por genocidio ante la CIJ

"Sudáfrica examinará ahora la respuesta de Israel y decidirá si solicita autorización a la Corte para presentar alegatos adicionales en respuesta o si procede directamente a la fase del procedimiento", señaló Pretoria en un comunicado.

Según las autoridades sudafricanas, Israel presentó su respuesta este jueves.

Aunque la CIJ -principal tribunal de las Naciones Unidas- ordenó inicialmente a Tel Aviv entregar su réplica el 28 de julio de 2025, las autoridades israelíes pidieron en dos ocasiones una extensión, que les fue concedida en ambos casos, detalló el comunicado.

"Durante este periodo, los palestinos en Gaza siguen sufriendo bombardeos israelíes constantes, con una pérdida incesante de vidas, daños a infraestructuras críticas y condiciones de vida precarias para la población", recordó la Presidencia sudafricana.

"Esto ocurre a pesar del supuesto alto el fuego del 10 de octubre de 2025 y de tres órdenes vinculantes de la CIJ obtenidas por Sudáfrica -la primera hace más de dos años- que obligan a Israel, entre otras cosas, a impedir la comisión de actos genocidas y garantizar, sin demoras, la prestación sin trabas de servicios básicos y asistencia humanitaria", añadió.

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El Gobierno sudafricano también alertó que la situación en la Franja se ha visto "agravada por la escalada de la crisis en el Golfo (Pérsico) y los continuos ataques de Israel contra el Líbano".

El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, afirmó: "En un momento de creciente división global y de debilitamiento sistemático del sistema multilateral, en particular de la ONU, la crisis en Gaza representa una oportunidad para unir a la humanidad y recordarnos nuestros valores compartidos".

Sudáfrica inició un procedimiento el 29 de diciembre de 2023, alegando que Israel habría violado varios artículos de la citada Convención con, entre otras cosas, asesinatos, daños físicos y mentales graves, desplazamientos forzados e imposición de condiciones de vida que podrían llevar a la destrucción de la población palestina en Gaza, tras el ataque del grupo islamista Hamás del 7 de octubre de ese año.

Su solicitud sostiene que Israel incumplió así su obligación de prevenir un genocidio, como exige la Convención.

Hasta la fecha, han presentado solicitudes de intervención en este caso Colombia, Libia, México, Palestina, España, Turquía, Chile, Maldivas, Bolivia, Irlanda, Cuba, Belice, Brasil, Comoras, Bélgica, Paraguay, Islandia, Países Bajos y Estados Unidos.